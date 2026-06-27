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Resumen

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Andrea Rosselló, CEO de McCann Perú, analiza las cinco conversaciones que toda marca debería tener hoy.
Andrea Rosselló, CEO de McCann Perú, analiza las cinco conversaciones que toda marca debería tener hoy.
Por Andrea Rosselló Alcorta

El Congreso Anual de Marketing del Perú 2026 (CAMP), volvió a recordarnos por qué es mucho más que un evento para ‘marketeros’: es un termómetro de negocios, consumo y país. En su edición 25, dejó varias señales sobre hacia dónde mirar si queremos crecer con más inteligencia, propósito y menos piloto automático. A continuación, comparto las que más me resonaron.

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