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Resumen

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Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, analiza las muchas caras de El Niño.
Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, analiza las muchas caras de El Niño.
Por Sergio Díaz-Granados

En el Perú, El Niño Costero de 2023-2024 convirtió a las lluvias intensas en una amenaza para las poblaciones y las actividades productivas, especialmente en la costa norte. Mientras que en Colombia, en abril de 2024, la ciudad de Bogotá tuvo que racionar el suministro de agua cuando el sistema Chingaza, responsable del 70% de su abastecimiento, cayó a cerca del 16% de su capacidad. En Panamá, la sequía obligó a reducir de 36 a 22 los cupos diarios de tránsito por el Canal, una de las principales arterias del comercio mundial. Mientras tanto, en Ecuador ocurría lo contrario: entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, las lluvias asociadas a El Niño afectaron a cerca de 160.000 personas y más de 35.000 viviendas. Tres países, un mismo fenómeno climático y consecuencias profundamente distintas.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.