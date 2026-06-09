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Resumen

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Hugo Perea, Economista jefe de BBVA Research en Perú, analiza las prioridades económicas del próximo gobierno (Fotos: AFP)
Hugo Perea, Economista jefe de BBVA Research en Perú, analiza las prioridades económicas del próximo gobierno (Fotos: AFP)
Por Hugo Perea

Al momento de escribir esta columna, el resultado de la elección presidencial aún no está definido. Sin embargo, independientemente de quién resulte ganador, se identifican tres temas prioritarios, de corto plazo, que deberá enfrentar la próxima administración.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.