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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Alberto Goachet

Hace unos diez años escribí, en este mismo espacio, un artículo titulado “La solución es siempre la misma”. En él hacía un paralelo entre las campañas publicitarias de marcas de consumo masivo y las campañas electorales. Y la verdad es que, aunque una vende detergentes y la otra candidatos, ambas buscan exactamente lo mismo: conquistar la preferencia de las personas.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.