icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Caroline Gibu, directora ejecutiva de Ciudadanos al Día, analiza los lentes para entender.
Caroline Gibu, directora ejecutiva de Ciudadanos al Día, analiza los lentes para entender.
/ JOAN CROS
Por Caroline Gibu

Siempre tuve una visión perfecta, “20/20” como decía el oftalmólogo, hasta que llegué a los cuarenta y aprendí la palabra presbicia, que según el diccionario de la RAE es el “Defecto óptico caracterizado por la visión confusa de los objetos cercanos, cuando, a causa de la edad, disminuye la capacidad de acomodación del ojo”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.