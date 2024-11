Hace unas semanas, en un conversatorio sobre liderazgo femenino donde fui panelista, un grupo de líderes me preguntó sobre mujeres inspiradoras. Pocos nombres se me vinieron a la cabeza y noté que tengo más referentes masculinos, lo que me dejó pensando… Luego con calma, pude identificar mujeres capas y admirables que han conseguido cosas extraordinarias. Acá van algunas.

Christine Lagarde

Ha sido la primera mujer en ocupar cuatro roles importantísimos: 1. Presidenta del estudio jurídico internacional Baker & McKenzie; 2. Ministra de Economía y Finanzas de Francia; 3. Líder del Fondo Monetario Internacional (FMI) donde gestionó la crisis de deuda soberana europea; y 4. Es presidenta del Banco Central Europeo desde el 2019 donde gestionó la crisis del Covid-19 y la primera subida de tasas de la historia del BCE. Hoy promueve la creación de un euro digital. Francesa, abogada, política, 2 hijos, 2 matrimonios.

Angela Merkel

Primera mujer en liderar Alemania desde el 2005 hasta el 2021, consolidando Alemania como la potencia económica de Europa y abanderada del movimiento antinuclear y de energía verde. Fue referente de la Unión Europea garantizando la estabilidad durante la crisis del euro, crisis migratoria, Brexit y pandemia. Presidió el G8 y el Consejo Europeo (antes solo Margaret Tatcher ocupó esos 2 cargos). Alemana, física, política, sin hijos, 2 matrimonios.

Ursula von der Leyen

Primera presidenta de la Comisión Europea, ministra de Defensa de Alemania del 2013 al 2019, y ministra de Trabajo del 2009 al 2013 (con Merkel). Desarrolló y supervisó el plan de recuperación económico de la Unión Europea en la pandemia, impulsó la digitalización, innovación, políticas verdes y la integración de la Unión Europea. Alemana, médica, política, 7 hijos (para quienes creen que no se puede), casada.

Jane Fraser

Primera mujer en dirigir un banco Global en Wall Street como Citigroup. Empezó como analista de M&A en Goldman Sachs en Londres, y fue socia de McKinsey & Company en New York. Desde el 2015 fue la responsable de Citigroup en Latinoamérica (cuando tuve el placer de conocerla), y desde el 2019 es CEO de Citigroup, donde ha liderado una reestructuración importante con reducción de costos y foco en innovación y mejora de la transparencia. Escocesa, economista, banquera, 2 hijos, casada.

Giorgia Meloni

Primera ministra de Italia desde 2022 gracias a su capacidad de negociación que la llevó a armar una coalición con otros partidos y conquistar el gobierno. Ha sido ministra de la Juventud con Berlusconi y vicepresidenta de la cámara de diputados italiana. Sus primeros 2 años de gobierno han sido una mezcla de logros y desafíos buscando mantener la identidad y autonomía de Italia dentro de la Unión Europea. Italiana, periodista, política, 1 hija.

¿Las conocían a todas y lo que han logrado? ¡Apuesto que no! Hay muchas más mujeres que están haciendo la diferencia en el mundo, y cada vez más también en el Perú.