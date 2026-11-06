En octubre, en Ciudad de México, la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) reunió a las aerolíneas de la región para revisar cómo va el año. Entre todas las cifras que se presentaron, hubo una que conviene mirar con atención desde el Perú.

Entre enero y julio, los pasajeros internacionales que hacen escala en Lima cayeron 13,6%. En el mismo período, Bogotá creció 19,8% y Panamá, 17,6%. De los grandes aeropuertos de conexión que comparó ALTA, el nuestro fue el único que retrocedió.

Detrás de ese porcentaje hay decisiones cotidianas.

Piense en alguien que vuela de Buenos Aires a Cancún. Puede hacerlo por Lima, por Bogotá o por Panamá. Desde que el Jorge Chávez cobra una tarifa de transferencia de US$11.86 a cada pasajero en conexión internacional, pasar por Lima cuesta más. Muchos de esos viajeros eligieron otras rutas.

Esto también le importa a quien vive en el Perú, aunque nunca haga una escala. Cada vuelo se llena con tres tipos de pasajeros. Los que salen del Perú, los que llegan al Perú y los que conectan en Lima. Cuando una aerolínea evalúa abrir una ruta o sumar frecuencias, calcula cuántos asientos podrá vender. Si una parte dependía de pasajeros en conexión y esos pasajeros se van, la ruta deja de ser viable. Y si cae una ruta o una frecuencia, caen con ella los otros dos tráficos. El viajero peruano termina con menos destinos directos y menos horarios para escoger, y al país llegan menos turistas.

Las tarifas bajas son posibles porque cada avión sale lleno y cada sol de gasto se cuida. Cualquier cargo adicional termina, tarde o temprano, en el precio del boleto. En Jet, más de un millón y medio de personas subieron a un avión por primera vez con nosotros. Para ellas, cada dólar cuenta.

Lo paradójico es que el país ya hizo la parte más difícil. El nuevo terminal significó más de US$2.400 millones de inversión privada y en su primer año recibió a más de 25 millones de pasajeros. Tenemos la infraestructura, 22 aerolíneas que vuelan a 63 destinos y una ubicación privilegiada en medio del continente.

Panamá muestra lo que se puede lograr. Entre el 2005 y 2025, sus turistas internacionales pasaron de 548 mil a 2,33 millones, con el hub como motor. Solo el año pasado, unos 200 mil viajeros aprovecharon su escala para quedarse algunos días en el país. Allí pasaron varios gobiernos y la apuesta por la conectividad se mantuvo. En el foro, Peter Cerdá, director ejecutivo de ALTA, pidió eso mismo para la región, “un plan aeronáutico que vaya por encima de los tiempos de las presidencias”.

Hay razones para el optimismo. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha anunciado que prepara una propuesta para reducir esa tarifa e incluirla en el precio del pasaje. En junio ya se eliminó el cobro para quienes conectan entre vuelos nacionales. Con el operador, Ositrán y las aerolíneas en la misma mesa, la solución está al alcance.

El aeropuerto ya está construido. Ahora toca que los pasajeros vuelvan a elegirlo.