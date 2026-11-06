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Resumen

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Estuardo Ortiz, CEO y Fundador de JetSmart Airlines, analiza cómo Lima conecta. (Foto Andina)
Estuardo Ortiz, CEO y Fundador de JetSmart Airlines, analiza cómo Lima conecta. (Foto Andina)
Por Estuardo Ortiz

En octubre, en Ciudad de México, la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) reunió a las aerolíneas de la región para revisar cómo va el año. Entre todas las cifras que se presentaron, hubo una que conviene mirar con atención desde el Perú.

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