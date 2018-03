Lineamientos para una ley control de M&A, por José Cárcamo

Las recientes fusiones que se produjeron en el sector farmacéutico y en el de comercialización de combustibles reactivaron el interés del Congreso sobre el control de fusiones y adquisiciones. A los dos proyectos de ley presentados en 2016 se le han sumado otros tres que ya fueron presentados a la Mesa Directiva del Congreso. En ese contexto, ¿será beneficioso para el Perú que una ley controle las fusiones y las adquisiciones?

Una fusión o adquisición genera sinergias, menores costos, más competitividad y rentabilidad para sus accionistas. Por tanto, se trata de una pregunta difícil de responder, sobretodo en un país en la que crear leyes -en muchos casos- significa establecer barreras burocráticas que terminan por perjudicar a las empresas.

No obstante, al interés mostrado por el Congreso sobre el diseño de una ley que regule las fusiones y adquisiciones, será necesario tomar en cuenta las experiencias de los países que tuvieron éxito aplicando normativa en referencia al tema.

En el Perú, uno de los proyectos de ley presentados en el Congreso propone que se aplique la supervisión a empresas cuyas operaciones excedan los US$15 millones o empresas cuyas venta anuales sean mayores a US$50 millones.

Pregunto, ¿por qué se eligieron esos rangos?, ¿en qué modelo o caso de éxito se basaron para proponer una proyecto así?, ¿no sería más razonable que se regulen operaciones que impliquen una concentración en el mercado (porcentaje de ventas sobre el total del mercado relevante analizado); puesto que, cada mercado es diferente en ventas y en el valor de los activos de los participantes?

No podemos caer en este tipo de errores que terminarían afectando a las empresas y, por tanto, al país. No se le exige al Congreso que invente la pólvora; es cuestión de revisar, analizar y -por qué no- adecuar las leyes de otros países del mundo a nuestra realidad.

Además, es importante tener en cuenta que ya existe un marco legal para que el Indecopi se pronuncie sobre las fusiones y sancione el comportamiento abusivo de oligopolios o monopolios.

Un caso reciente que evidencia la necesidad de una regulación es el del mercado lácteo. Debido a las protestas de los ganaderos se supo que estos vendían a la industria el litro de leche a un sol, cuando el producto llegaba a los consumidores a tres o cuatro soles el litro.

El costo de acopiar, procesar, envasar y distribuir este producto no debería ser más de 30 %, de ninguna manera el 300 % al que llega. Sobran ejemplos de mala regulación como el caso de la propuesta de ley para prohibir la publicidad estatal, cuando, por el contrario, se debió proponer una norma que regule el uso adecuado del dinero.

Otro ejemplo es la normatividad del Sistema Privado de Pensiones de nuestro país, a pesar del fracaso de la Comisión por Saldo en Chile y el rechazo de la misma en otros países desarrollados, dado que minimiza la competencia entre los fondos de pensiones y genera una mayor concentración del mercado.

Queda entonces esperar que la normativa que se apruebe para el control de las fusiones y adquisiciones no sea otro ejemplo más de propuestas que no funcionen.

Repito, será importante para su logro, analizar las experiencias internacionales y dejar en manos de los profesionales en economía y regulación su adaptación a la realidad peruana.

Lea más noticias de Economía en…