Lo que cuesta una ‘chela’ se mide en soles. Lo que vale, se mide en impacto

En el Perú, hay una frase que todos conocemos: “vale un Perú”, cuando queremos reconocer a alguien o algo que nos llena de orgullo. Hoy quiero proponer un nuevo código para expresar ese reconocimiento: “vale una chela”. Detrás de cada cerveza hay mucho más que un costo en soles; hay un valor que se mide en impacto.

La cerveza ha acompañado a los peruanos por más de 150 años. Está en nuestras mesas, en nuestras celebraciones y en esos momentos que nos unen como sociedad. Pero lo que pocas veces se ve es todo lo que hay detrás de una chela servida y fría: el agricultor que sembró la cebada, el transportista que la llevó de un extremo a otro del país, la bodeguera que la ofreció en su barrio, la familia que la compartió y la historia que se celebró en torno a ella.

Ese valor es enorme. Nuestra categoría representa cerca del 1% del PBI nacional, genera más de 20 mil empleos directos e indirectos y es parte esencial del ingreso de más de 330 mil bodegueros. También impulsa el progreso de más de 1.200 familias agricultoras en la sierra, que encuentran en el maíz y la cebada peruanos una fuente de desarrollo sostenible.

En Backus, creemos en una cerveza con propósito. Por eso impulsamos la agricultura local con tecnología e innovación; promovemos modelos de negocio sostenibles con nuestros aliados; y apostamos por la moderación con iniciativas de consumo responsable y opciones como las cervezas sin alcohol, porque celebrar también es hacerlo con respeto.

Cuando algo une, empuja y deja un legado, vale una chela. Y en el Perú, esa chela simboliza esfuerzo, progreso y orgullo compartido.

Brindemos no solo por lo que representa hoy, sino por todo lo que aún puede construir en el futuro de nuestro país.