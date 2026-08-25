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Resumen

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Alejandro Pérez–Reyes, CFO de Credicorp y del BCP, analiza lo que nos cuesta el crimen. (Andina)
Alejandro Pérez–Reyes, CFO de Credicorp y del BCP, analiza lo que nos cuesta el crimen. (Andina)
Por Alejandro Pérez-Reyes

El principal costo de la inseguridad en el Perú se mide en vidas humanas. Según el INEI, hablamos de un estimado de 3.675 personas fallecidas en asociación a hechos delictivos dolosos solo en el 2025. Una cifra que ha aumentado 54% desde el 2019. Una terrible estadística, además, que vemos construirse a diario en los noticieros o cuando leemos los periódicos.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.