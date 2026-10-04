icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Oswaldo Molina, Profesor e Investigador de la Universidad del Pacífico y fundador de la Red de Estudios para el Desarrollo para La Mirada, analiza lo que nos jugamos
Oswaldo Molina, Profesor e Investigador de la Universidad del Pacífico y fundador de la Red de Estudios para el Desarrollo para La Mirada, analiza lo que nos jugamos
Por Oswaldo Molina

En este 2026, los peruanos elegimos a todas nuestras autoridades. Después de las elecciones generales, este domingo es el turno de elegir a todos los representantes de los gobiernos subnacionales. Solemos prestar mucha más atención a la elección presidencial, aunque buena parte de la calidad de los servicios públicos que recibimos depende de nuestras autoridades regionales y locales. Este domingo 4 de octubre está en juego mucho más de lo que pensamos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.