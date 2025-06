Se ha vuelto una costumbre que cada vez que el Congreso brinda el voto de confianza al Ejecutivo, este último decide solicitar una delegación de facultades. En el caso del gabinete Arana, aunque aún no se conoce la fecha, es bastante probable que sea julio el mes en el que se realice este pedido. Así lo anunció el titular del MEF, Raúl Pérez Reyes, a El Comercio el último viernes. Desde este ministerio se han identificado al menos 13 temáticas que serían incluídas en esta solicitud. De hecho, es común que medidas tributarias sean parte de este ‘combo’ regulatorio y esta vez no será la excepción. Así también, se tiene previsto incluir medidas que permitan destrabar obras de inversión.

A poco más de un año de que culmine el gobierno de la señora Boluarte, pensar en grandes reformas o megaproyectos es utópico. La actual gestión buscará mantener el status quo para llegar a julio del 2026 sin -esperemos- mayores sobresaltos, lo que no significa que no existan preocupaciones que serán heredadas por el nuevo gobierno. Preocupa la estabilidad fiscal, la falta de nuevos proyectos de inversión, la campaña política que se avecina (y sus recursos) y la posibilidad de que el Ejecutivo realice muchas concesiones al Congreso, que parece no dimensionar la cantidad de proyectos de ley con iniciativa de gasto que se presentan en sus comisiones.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Así las cosas, y con un escenario internacional bastante agitado, será interesante escuchar el Reporte de Inflación que presentará el Banco Central de Reserva en los próximos días, con la actualización de las cifras macroeconómicas más importantes para el Perú: crecimiento, inflación, inversión pública y privada, entre otras. Más allá de la guerra arancelaria, la actual situación en el Medio Oriente refuerza que el panorama no es alentador para el segundo semestre. En un escenario en el que la cautela se vuelve un arma, más vale aplicarla más pronto que tarde.