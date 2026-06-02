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Resumen

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Alejandro Pérez–Reyes, CFO de Credicorp y del BCP, analiza los cimientos invisibles del Perú. | Foto: Perú Retail
Alejandro Pérez–Reyes, CFO de Credicorp y del BCP, analiza los cimientos invisibles del Perú. | Foto: Perú Retail
Por Alejandro Pérez-Reyes

Cuando algo que usamos todos los días funciona bien, con el tiempo es normal que vaya haciéndose “invisible”.

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Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.