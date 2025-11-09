Esta nota forma parte de un especial de columnas de opinión que reúne las reflexiones de 23 presidentes de cámaras de comercio de todo el país. En esta entrega, los representantes de la macrorregión norte —Piura, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca— exponen su visión sobre los cambios que requiere el país de cara a las próximas elecciones generales y los desafíos estructurales que enfrentan sus regiones a mediano y largo plazo.

Piura: responsabilidad y coherencia para construir un país próspero

Por: Mateo Gómez Matos, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura

Aspiramos a un país seguro y libre de corrupción. El Perú puede desarrollarse de manera integral y hacer competitivas a sus regiones. Para ello, necesitamos un crecimiento sostenido que saque a más peruanos de la pobreza y que impulse la innovación, el emprendimiento, la inversión y la sostenibilidad.

Aspiramos a un país seguro y libre de corrupción. El Perú puede desarrollarse de manera integral y hacer competitivas a sus regiones. Para ello, necesitamos un crecimiento sostenido que saque a más peruanos de la pobreza y que impulse la innovación, el emprendimiento, la inversión y la sostenibilidad.

La inversión privada genera empleo y reduce la pobreza, pero requiere un Estado eficiente —a la altura del esfuerzo empresarial—. Con infraestructura moderna; acceso a educación, salud y servicios básicos; y una gestión responsable de los recursos naturales —en especial del agua—, aprovecharemos el potencial de cada región y fortaleceremos su desarrollo humano, social y económico.

El modelo económico de nuestra Constitución ha permitido crecer y resistir crisis. Mantener la seguridad jurídica, la libertad económica, la economía social de mercado y la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) permitirá aprovechar los ciclos favorables y dar estabilidad a la inversión.

Necesitamos gobernantes idóneos e íntegros, con vocación de servicio, y una ciudadanía que exija sus derechos, cumpla sus deberes y respete la Constitución. El país será más próspero con el liderazgo y la alianza entre Gobierno, empresa privada, academia y sociedad civil.

El Perú posee un potencial extraordinario. Trabajemos con responsabilidad y coherencia para construir un país próspero y con futuro.

Lambayeque: nos merecemos un futuro con certeza y crecimiento

Por: Juan Manuel Scander Chikhani, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque

Las próximas elecciones generales marcarán un punto de inflexión para el Perú. Elegiremos nuevas autoridades y, con ellas, el modelo de país que queremos. Desde la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, aspiramos a que este proceso inaugure una etapa de estabilidad, confianza y desarrollo.

Las próximas elecciones generales marcarán un punto de inflexión para el Perú. Elegiremos nuevas autoridades y, con ellas, el modelo de país que queremos. Desde la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, aspiramos a que este proceso inaugure una etapa de estabilidad, confianza y desarrollo.

Durante años, la incertidumbre política ha frenado la inversión y el crecimiento. Es hora de romper ese ciclo y construir un horizonte basado en productividad, ética y planificación de largo plazo.

El Perú necesita la participación de todos en la vida pública, incluida la del empresariado. Su mirada productiva —orientada a generar empleo, innovación y bienestar— contrasta con el populismo de corto plazo.

El empresariado no busca privilegios, sino condiciones justas: reglas claras, seguridad jurídica y un entorno que impulse la innovación. Desde Lambayeque, reafirmamos nuestra voluntad de ser socios del Estado para edificar un país más próspero, moderno y equitativo.

La prosperidad de Lambayeque y del Perú depende de políticas que impulsen la inversión privada, la formalización y la competitividad, con autoridades íntegras y comprometidas con las regiones. Un país con visión planifica a largo plazo, confía en sus territorios y avanza con el esfuerzo de todos.

Necesitamos líderes con valores, conocimiento y compromiso real para asegurar un futuro responsable para las próximas generaciones.

La Libertad: Nadie es mejor que todos unidos

Por: Fernando Guerra Fernández, presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad

La visión del Perú se construye desde sus regiones. Desde La Libertad ratificamos que el futuro del país no se define en la confrontación, sino en la acción responsable, el liderazgo ético y el compromiso con el desarrollo nacional.

La visión del Perú se construye desde sus regiones. Desde La Libertad ratificamos que el futuro del país no se define en la confrontación, sino en la acción responsable, el liderazgo ético y el compromiso con el desarrollo nacional.

Miramos el proceso electoral de 2026 como una oportunidad para que los peruanos contribuyamos a edificar el país en el que queremos vivir y progresar. Este proceso no debe reducirse a ataques entre candidaturas, sino convertirse en un ejercicio de propuestas y compromisos orientados a resolver los grandes males que aquejan a la ciudadanía.

Como Cámara de Comercio de La Libertad, reafirmamos la necesidad de recuperar la confianza ciudadana y reconstruir la institucionalidad sobre la base de la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas. La inseguridad, la corrupción y las economías ilegales exigen acciones inmediatas y coordinadas.

No seremos actores pasivos. Junto con la academia y la sociedad civil, promoveremos debates técnicos entre los candidatos; impulsaremos el voto informado y fortaleceremos el trabajo con la juventud para formar líderes con valores, visión y compromiso con el país.

La inversión privada —que dinamiza cerca del 80% de la actividad económica nacional— requiere autoridades íntegras y comprometidas, así como instituciones sólidas. El norte está de pie, unido y decidido a seguir siendo motor del progreso nacional.

Cajamarca: las regiones ausentes de la agenda nacional

Por: Ruddy Armas Malca, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca

La Catedral Santa Catalina se encuentra frente a la plaza de armas de Cajamarca. (Foto: Wikipedia)

Hablar de un país que progresa es clave para sostener la confianza de la ciudadanía y de los actores económicos; pero esa visión debe ser realista y priorizar lo crítico, empezando por la pobreza. Cajamarca, junto con Loreto, es de las regiones con mayor nivel de pobreza del Perú. Parecemos, una vez más, los grandes ausentes de la agenda nacional.

Cajamarca tiene un enorme potencial económico hoy desaprovechado y poco considerado por las autoridades. Es la región con mayor número de proyectos de inversión minera. Sin embargo, solo dos tienen fecha estimada de inicio. Falta compromiso para acelerar su ejecución y empezar a generar los recursos que reduzcan la pobreza y acerquen servicios de calidad a la población.

En el sector agropecuario, destacamos en la producción de leche y derivados, así como de papa, maíz, palta, mango, tara y café. Pero sin una conectividad adecuada, nuestros ganaderos y productores no acceden a los mercados y pierden competitividad.

De cara a las elecciones de 2026, urge cerrar la brecha social y económica que enfrenta Cajamarca. Llamamos a los candidatos a incluir las demandas de las regiones en sus planes de gobierno y a priorizar los proyectos de inversión que tanto necesitamos para poner en marcha nuestro desarrollo. No lo posterguemos más.