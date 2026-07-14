Hay una pregunta que este Mundial 2026 está respondiendo con más claridad que cualquier edición anterior: ¿puede el estadio ser tan bueno que el fan quiera volver aunque no haya partido? En Estados Unidos, para varios de estos recintos, la respuesta ya es afirmativa. Y eso cambia todo.

El Mundial tiene 16 sedes. Pero no son 16 variaciones del mismo lugar. Son 16 propuestas distintas de lo que puede ser la experiencia de ver fútbol en vivo. Analizarlas desde la industria del deporte — no solo como espacios físicos sino como plataformas de negocio — revela una brecha enorme entre lo que están haciendo estos estadios y lo que todavía construimos en nuestra región.

Atlanta es quizá el caso más completo. El Mercedes-Benz Stadium tiene un techo retráctil de ocho paneles que se abren y cierran como el diafragma de una cámara fotográfica, y una pantalla LED circular de 360 grados — la Halo Board — de 18 metros de alto y más de 300 metros de circunferencia. Pero lo que más llama la atención no es la tecnología: es la política de precios en alimentos y bebidas, deliberadamente accesible, que rompe con la lógica de generación de ingresos de la mayoría de estadios del mundo. Es, además, el primer recinto en Norteamérica en obtener la certificación LEED Platinum en sostenibilidad. Un estadio que piensa en el fan, en el planeta y en el negocio al mismo tiempo.

Dallas aplica una lógica distinta: la del espectáculo puro. El AT&T Stadium fue diseñado para abrumar. Su pantalla central suspendida en el centro del estadio tiene aproximadamente 22 metros de altura — la más grande del mundo cuando fue instalada — y la geometría de los asientos genera una sensación de verticalidad que obliga al fan a recalibrar su percepción del espacio desde que entra. No es un estadio que te hace sentir cómodo. Es un estadio que te hace sentir pequeño frente a algo grande. Esa también es una decisión de experiencia.

Los Ángeles tiene la Infinity Screen del SoFi Stadium: una pantalla oval de dos caras fabricada por Samsung que se extiende aproximadamente 110 metros en longitud con casi 80 millones de píxeles distribuidos en ambas caras de la estructura. Es el punto de referencia global en tecnología de estadios — una instalación que no es un accesorio del recinto, sino la razón por la que el recinto existe de la forma en que existe. Cuando una pantalla se convierte en atracción por sí sola, la experiencia del fan ya no depende solo de lo que pasa en el campo.

El MetLife, sede de la final del 19 de julio, representa otra cosa: escala industrial. Con capacidad para más de 82.000 espectadores y una integración profunda con el

mercado corporativo de la Costa Este, es el modelo del estadio como activo financiero, diseñado para maximizar hospitalidad, derechos premium y eventos globales de forma recurrente.

Y luego está el Azteca. El único recinto en el mundo que alberga en su historia tres inauguraciones de Copa del Mundo y dos finales. Su valor no está en la inversión en infraestructura nueva, sino en el legado. Ningún estadio nuevo puede comprar lo que el Azteca tiene. Y eso también es una lección de negocio.

Lo que estos cinco estadios tienen en común — más allá de sus diferencias de escala, tecnología y propósito — es una filosofía que en Latinoamérica todavía no hemos adoptado del todo: el estadio no es una sede, es una plataforma para la experiencia del fan, para el valor de las marcas, para el negocio del club y para el desarrollo de la ciudad que lo alberga.

En nuestra región seguimos construyendo estadios para que se juegue un partido. En Estados Unidos los construyen para que el fan quiera volver. Son dos formas distintas de entender la infraestructura deportiva, y la diferencia entre ambas es exactamente la diferencia entre un costo y un activo.

Esa transición es el camino que el deporte latinoamericano todavía tiene por delante.