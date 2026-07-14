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Resumen

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Julio Medina, director y cofundador de Inyogo, analiza los estadios del Mundial 2026, cuándo la sede se convierte en el espectáculo | Foto: EFE/ Kenneth Fernández
Julio Medina, director y cofundador de Inyogo, analiza los estadios del Mundial 2026, cuándo la sede se convierte en el espectáculo | Foto: EFE/ Kenneth Fernández
Por Julio Medina

Hay una pregunta que este Mundial 2026 está respondiendo con más claridad que cualquier edición anterior: ¿puede el estadio ser tan bueno que el fan quiera volver aunque no haya partido? En Estados Unidos, para varios de estos recintos, la respuesta ya es afirmativa. Y eso cambia todo.

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