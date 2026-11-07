Resumen

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Paola del Carpio Ponce, coordinadora de REDES, analiza los milagros que nos toca hacer para La Mirada. Foto: AFP
Paola del Carpio Ponce, coordinadora de REDES, analiza los milagros que nos toca hacer para La Mirada. Foto: AFP
/ TIZIANA FABI
Por Paola Del Carpio Ponce

Los peruanos nos preparamos con entusiasmo para recibir al Papa peruano, León XIV. A la vez, las lluvias ya golpean el norte y los esfuerzos de prevención conviven con la necesidad de atención de emergencias. Ante este contraste, cabe preguntarse: ¿seremos capaces de convertir el entusiasmo compartido en un compromiso colectivo y sostenido frente a los problemas que afectan a todos?

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