icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Carlos Cordova, director de proyectos del área de sostenibilidad y políticas públicas de Apoyo Consultoría, analiza los otros damnificiados de El Niño: la infancia peruana.
Carlos Cordova, director de proyectos del área de sostenibilidad y políticas públicas de Apoyo Consultoría, analiza los otros damnificiados de El Niño: la infancia peruana.
/ SYSTEM
Por Carlos Cordova

El Fenómeno El Niño ya está en curso y la costa norte vuelve a estar en alerta. La conversación pública girará, como siempre, en torno a las carreteras, los cultivos perdidos y el golpe al PBI regional. Todo eso importa. Pero hay un daño menos visible y mucho más difícil de revertir: el que sufre la infancia.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.