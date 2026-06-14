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Resumen

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Yuliño Anastacio Clemente, CEO y founder de goviernatech.com, plataforma de capacitaciones en economía, finanzas y gestión pública y Daniel Barco Rondán, exviceministro de Economía, analiza los primeros 100 días para la economía peruana para La Mirada. (Foto: Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de ChatGPT)
Yuliño Anastacio Clemente, CEO y founder de goviernatech.com, plataforma de capacitaciones en economía, finanzas y gestión pública y Daniel Barco Rondán, exviceministro de Economía, analiza los primeros 100 días para la economía peruana para La Mirada. (Foto: Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de ChatGPT)
/ Jairo Rúa
Por Yuliño Anastacio, Daniel Barco Rondán

El resultado de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 2026 ha sido el más ajustado de nuestra historia. En ese sentido, la primera tarea que tiene el nuevo gobierno es leer correctamente los votos. La polarización política geográfica entre Lima y las provincias pone de manifiesto que existen brechas persistentes y que no ha sido suficiente crecer al 4,1% anual durante el primer cuarto del presente siglo. El desafío ya no es únicamente crecer más, sino hacerlo de manera que genere más oportunidades para quienes han quedado rezagados. Para ello, el nuevo gobierno necesita una estrategia económica coherente. En tiempos de mundial, una forma de entenderla es como un equipo de fútbol: una defensa sólida, un ataque eficaz y un mediocampo que conecte ambos frentes.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.