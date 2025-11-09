En esta nota, que forma parte de un especial de columnas de opinión de 23 presidentes de cámaras de comercio a nivel nacional, encontrará las opiniones de Loreto, Ucayali, Amazonas y San Martín sobre los cambios que requieren sus regiones - que forman parte de la macrorregión norte- de cara al siguiente proceso electoral, así como los desafíos presentes a mediano y largo plazo.

Loreto: la gran región olvidada

Por: Jorge Morales Traverso, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Loreto

Turismo en Loreto (Foto: El Comercio)

Loreto es la región más extensa del Perú y, a la vez, una de las más postergadas. Décadas de desinterés estatal la han sumido en una crisis estructural: 43% de su población vive en pobreza y ocupa el último lugar en competitividad. Las brechas son alarmantes: solo dos de cada diez escolares comprenden lo que leen y más del 58% de los niños padece anemia. A ello se suma la falta de conectividad, de energía asequible, de agua potable y de saneamiento básico.

El abandono ha abierto espacio al narcotráfico, la tala y la minería ilegales, con graves impactos sobre ecosistemas y comunidades. Asimismo, proyectos claves —como la interconexión eléctrica, carreteras, la Hidrovía Amazónica y el desarrollo agroindustrial— permanecen paralizados o retrasados desde hace años, con frecuencia por controversias socioambientales y presiones de algunas ONG, lo que prolonga el aislamiento y el atraso regional.

Frente a esta realidad, proponemos una hoja de ruta en tres frentes: 1) Conectividad e infraestructura: ejecutar la Hidrovía Amazónica y modernizar los puertos fluviales. 2) Reactivación económica: promover inversión privada responsable en hidrocarburos e impulsar una industria forestal legal y sostenible. 3) Inversión social: mejorar educación y salud, fortalecer la vacunación y ampliar el acceso a agua y saneamiento.

El Perú mantiene una deuda histórica con Loreto. Es hora de convertir las promesas electorales en acciones concretas que integren a la región al desarrollo nacional.

Ucayali: visión de país desde la Amazonía

Por: Ruben Adolfo Cerna Leveau, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ucayali

Turismo en Ucayali | Foto: gob.pe

Resulta contradictorio que un país como el nuestro —rico en recursos, con cultura milenaria y moneda estable— sea a la vez admirado y cuestionado, marcado por crisis recurrentes. El Perú, con su geografía diversa, se sostiene en la fuerza y la resiliencia de su gente.

La mirada centralista de las autoridades ha sido origen de reclamos y conflictos sociales. Necesitamos gobernantes con visión amplia, que pongan a la persona al centro y construyan una sociedad justa e inclusiva, con políticas descentralizadas que respondan a cada región, más aún en vísperas del próximo proceso electoral.

Nuestra Amazonía, que abarca el 60% del territorio nacional, sigue marginada por el aislamiento, la pobreza y la falta de conectividad terrestre, fluvial, digital y aérea. Paradójicamente, contamos con más de 8.000 kilómetros de ríos, pero sin un sistema de hidrovías que integre verdaderamente nuestras regiones.

Con frecuencia, se reclama la vigencia de los beneficios de la Ley 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía. Sin embargo, el Estado —en lugar de garantizar su cumplimiento— los ha reducido, limitado o incluso desconocido.

Debemos forjar un país donde el respeto a la persona y el desarrollo integral sean pilares del progreso, con políticas coherentes con la realidad de cada territorio, que promuevan la descentralización y la paz social con justicia.

Amazonas: entre la riqueza natural y la amenaza de la ilegalidad

Por: Willy Requejo Montalvo, presidente de la Cámara de Comercio Agricultura e Industria de Amazonas

Amazonas / Chullos Travel Perú

Amazonas es tierra de enorme riqueza y de una cultura viva que enorgullece a sus pueblos. Sin embargo, avanzan las economías ilegales mientras el Estado parece mirar de lejos.

De acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Humano del Perú 2025, en provincias como Condorcanqui, Chachapoyas y Utcubamba la presencia de economías ilícitas —como la minería ilegal— distorsiona los mercados locales y debilita la producción formal. Según el INEI, en 2023, Amazonas fue la región con mayor volumen de droga ilícita decomisada, señal del rápido crecimiento del narcotráfico en la zona.

Anhelamos un Perú que combata con rigor la ilegalidad que corroe las instituciones y que valore los grandes recursos de la Amazonía. Para ello, Amazonas requiere una respuesta integral: seguridad efectiva, formalización real e inversión productiva que abra oportunidades. Es clave invertir en caminos, fortalecer cadenas de valor del café, el cacao y el turismo, y acompañar al emprendedor formal.

En vísperas de un proceso electoral decisivo, recordemos que el país se construye desde sus territorios. Amazonas necesita autoridades capaces y comprometidas con la legalidad. El progreso verdadero será posible cuando las riquezas de esta tierra se conviertan en bienestar dentro de la ley.

El futuro de la Amazonía en el contexto electoral peruano

Por: Ericka Sandy Salazar, presidenta de la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de San Martín

San Martin. Foto: eMarketPerú

Desde San Martín afirmamos que la Amazonía debe estar al centro de la agenda nacional. Nuestra Amazonía enfrenta amenazas crecientes —tala y minería ilegales, narcotráfico, contaminación y corrupción— que ponen en riesgo el futuro de millones de amazónicos. Frente a ello, las cámaras de comercio, junto con el sector empresarial y la sociedad civil, impulsamos el Congreso de Emprendedores Amazónicos (CEA) y el «Pacto por la Amazonía» como espacios de consenso para visibilizar desafíos y promover políticas sostenidas de desarrollo e inclusión.

La Amazonía padece la ilegalidad y la falta de inversión. Exigimos el pleno cumplimiento de la Ley 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía y la ejecución de proyectos estratégicos —como el tren binacional—, y que estas propuestas trasciendan la coyuntura electoral para convertirse en políticas de Estado.

Nuestra visión al año 2030 es una Amazonía modelo de desarrollo sostenible, donde prosperidad y conservación avancen en equilibrio. Ello requiere diversificación productiva, bioeconomía, inversión responsable, infraestructura y gestión forestal sostenible, además de una lucha firme contra las actividades ilícitas.

“Amazonía 2030” debe asumirse como un compromiso regional y global: un territorio con bosques en pie, inversiones responsables y desarrollo sostenible, fruto de la cooperación entre países, sector privado y sociedad civil, para una macrorregión próspera y viva.