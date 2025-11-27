Mandato breve, tarea difícil

Hace unos días fuimos convocados a Palacio de Gobierno para establecer una mesa de trabajo y proponer medidas que impulsen la exploración de hidrocarburos como un mecanismo necesario para garantizar las reservas de nuestros recursos para el futuro y así reducir los precios de la energía. Me pareció una gran iniciativa, pues permitiría exponer ante quienes tienen la capacidad de decisión, las medidas que consideramos necesarias para repotenciar nuestro sector.

El primer reto al que me enfrenté fue consolidar la lista de acciones o medidas esenciales, dado que no es posible asumir que todo lo que se necesita se va a poder hacer, más aún cuando se trata de un gobierno de transición y hay temas que no dependen únicamente del Ejecutivo sino también del Congreso. El siguiente desafío, después de identificar los temas más relevantes, fue resumirlos de manera que pudieran presentarse con claridad y coherencia en pocos minutos. Sin embargo, el verdadero reto llegó en la mesa de trabajo: allí, cada uno puso sobre la mesa no solo los mismos puntos que había logrado sintetizar, sino también aquellos que había descartado y otros que ni siquiera había identificado. Como si fuera poco, en algunos casos la visión del problema y las posibles soluciones no eran uniformes, sino incluso contradictorias.

Fue en ese momento que comprendí que no es una tarea fácil, sino todo lo contrario -y eso que en este caso solo estábamos viendo la problemática del sector hidrocarburos-. Imagínense la misma escena pero con cada uno de los distintos sectores o problemáticas que deben ser atendidas como la inseguridad ciudadana, el caso de Essalud -donde la situación es cada vez más crítica y pone en riesgo la vida de la población-, o la educación de los niños donde ni siquiera se ha logrado solucionar los programas de alimentación básica. Y, ni qué decir del caso de las pensiones que cada vez evidencia más el abandono de nuestros adultos mayores, o la minería ilegal, que está destruyendo al país.

Luego de este ejercicio solo me quedó la sensación de que no podemos pretender que una persona tenga una solución para todos los problemas y que además sea satisfactoria para todos. Más aún, limitarse a criticar por que no hubo un buen resultado resulta mezquino. En esta situación solo nos queda a todos apoyar y hacer nuestra parte, no solo cuestionando sino sobre todo aportando ideas, propuestas, soluciones y cediendo cuando no estamos de acuerdo si es que el resultado es lo mejor para el país.

Definitivamente es una tarea muy difícil. Por lo tanto, debemos apoyar a todo aquel que, con buena voluntad y demostrando verdadero amor por el país, está dispuesto a hacer esa tarea.