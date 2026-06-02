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Resumen

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Julio César Poblete Benites, docente e investigador en la Universidad Científica del Sur, analiza el marketing 7.0. | Crédito: Bigstock
Julio César Poblete Benites, docente e investigador en la Universidad Científica del Sur, analiza el marketing 7.0. | Crédito: Bigstock
Por Julio César Poblete Benites

Vivimos en la era de la infoxicación.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.