Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Alberto Goachet, Co-CEO del Grupo Fahrenheit, analiza el marketing post electoral.
Alberto Goachet, Co-CEO del Grupo Fahrenheit, analiza el marketing post electoral.
Por Alberto Goachet

El domingo pasado millones de peruanos fuimos a votar como parte de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, marcando el fin del interminable y antipático periodo de elecciones en el Perú. No más desfile de candidatos, discursos, promesas, pancartas, franjas electorales, TikToks, podcasts tóxicos, discusiones con amigos, encuestas, y ataques y denuncias indiscriminadas. Las elecciones son, por definición, una competencia descarnada, donde todo vale con tal de ganar, el candidato rival es tu enemigo, y el que no vota como tú está totalmente equivocado. Terminada la campaña política, nos quedamos con un país dividido, peleado, indignado, desilusionado, resignado.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.