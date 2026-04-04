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Paola Bustamante, directora de Videnza Instituto para La Mirada, analiza más allá de la indignación, el voto es nuestro verdadero poder | Foto: Andina.
Paola Bustamante, directora de Videnza Instituto para La Mirada, analiza más allá de la indignación, el voto es nuestro verdadero poder | Foto: Andina.
Por Paola Bustamante

Es inevitable sentir que nos nuestro pecho se aprieta al escuchar a las mujeres que lideran los comedores populares de diferentes distritos de Lima Metropolitana, cuando nos comparten su dolor e indignación por lo que viene pasando en nuestro país. La indignación es una respuesta humana natural ante las promesas rotas, la ineficiencia o la desconexión de quienes nos representan. Sin embargo, la indignación por sí sola es un fuego que quema, pero no construye; es un ruido que, si no se canaliza, termina por agotarnos y dejarnos en el mismo lugar.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.