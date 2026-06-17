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Resumen

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Roque Benavides, presidente del Directorio de Buenaventura, analiza más allá de las eleciones | Foto: El Comercio
Roque Benavides, presidente del Directorio de Buenaventura, analiza más allá de las eleciones | Foto: El Comercio
Por Roque Benavides

La coyuntura electoral nos recuerda que la democracia cumple una función esencial al permitir la alternancia y la renovación de autoridades, pero los desafíos del Perú trascienden cualquier elección. Más allá de quién resulte ganador, el verdadero trabajo comienza ahora.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.