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Resumen

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Evans Avendaño, gerente general de Aeropuertos del Perú y miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Directivo de ACI-LAC, analiza mas allá de las intenciones: la falacia de la intervención. (Foto: GEC)
Evans Avendaño, gerente general de Aeropuertos del Perú y miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Directivo de ACI-LAC, analiza mas allá de las intenciones: la falacia de la intervención. (Foto: GEC)
Por Evans Avendaño

Para muchos políticos, intervenir en un mercado parece un acto aislado. Sin embargo, en la realidad, ninguna transacción ocurre en el vacío. La Teoría del Equilibrio General nos advierte que las repercusiones de una medida puntual tienen efectos a través de toda la economía, generando consecuencias sistémicas que, a menudo, terminan siendo mucho más graves y dañinas que el problema original que se pretendía resolver. Sin una atención mínima a estos efectos colaterales, la toma de decisiones en materia de políticas públicas se convierte en un potencial generador de inestabilidad para una nación.

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Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.