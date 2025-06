Un aeropuerto es el punto de encuentro de las más variadas y grandes emociones humanas. Escenario de incontables historias, testigo principal de importantes decisiones, emotivos abrazos y hasta divertidas sorpresas. Todo lo que ahí sucede hace evidente que no solo debe ser un espacio que alberga experiencias, sino que puede convertirse en una experiencia en sí mismo.

Esta es una de las grandes oportunidades que nos trae la nueva terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Con una inversión de más de US$2.000 millones, el nuevo espacio permitirá atender hasta 40 millones de pasajeros anuales, un salto significativo desde los 23 millones actuales. Además, generará más de 121.000 empleos directos e indirectos y aportará US$1.562 millones al PBI, lo que representa el 14% del PBI del Callao.

Pero más allá de los números, el aeropuerto tiene la posibilidad de convertirse en un verdadero hub de experiencias. Hoy en día, los aeropuertos más innovadores del mundo entienden que no son solo puntos de tránsito, sino espacios donde las marcas, el arte y la cultura pueden coexistir para generar una experiencia inmersiva. La clave está en diseñar entornos que no solo informen, sino que también sorprendan y conecten emocionalmente con los viajeros.

Hace unos días conversaba sobre este impacto que tiene la integración entre arte y publicidad con Laura Aliaga, CEO de Hey Hunters, y cómo se está materializando en la galería interactiva que han implementado en patio de comidas ‘Perúsuyo’ del nuevo Jorge Chávez. Esta iniciativa busca que el viajero viva desde el aeropuerto lo que significa estar en el Perú, no solo a través de la gastronomía, sino también del arte y la identidad cultural. Laura me decía algo que me quedó grabado: “En espacios con alta carga cognitiva, el arte transforma lo funcional en una experiencia memorable”.

No solo embellece el lugar, sino que lo convierte en una primera ventana a la cultura peruana, reduciendo la sensación de un ambiente transitorio y construyendo una narrativa visual que acompaña al viajero desde su llegada. No se trata solo de llenar espacios con anuncios, sino de integrar creatividad, innovación y cultura para generar impacto, experiencias y memorabilidad.

Este concepto de espacios que van más allá de la transacción también se está redefiniendo en el ‘retail’. Un gran referente de esta transformación es WOW, el innovador modelo de tienda ubicado en plena Gran Vía de Madrid. WOW fusiona lo físico y lo digital en una experiencia que rompe con la idea tradicional del comercio. Su apuesta está en la personalización, la curaduría de marcas emergentes y la integración de tecnología para optimizar la experiencia de compra. Aquí, los productos no solo se venden: se descubren, se experimentan y se viven. ¿Estamos listos para aplicar esta evolución en el Perú?

Con un consumidor cada vez más exigente y digitalizado, la forma en que se diseñan los espacios comerciales debe cambiar. La publicidad, el retail y los aeropuertos tienen algo en común: ya no basta con ser funcionales, deben generar experiencias.

El Jorge Chávez es la puerta de entrada al país y la primera impresión para millones de viajeros. Hoy, la creatividad y la innovación tienen la posibilidad de despegar a la misma altura que los aviones que parten de su pista. La pregunta es: ¿nos atreveremos a volar más alto?