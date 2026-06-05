La relación entre los consumidores y las marcas está cambiando. Hoy, antes de comprar, muchas personas se preguntan cómo se fabricó ese producto, cuál es el origen de sus materiales y qué efecto tiene en el planeta. De hecho, el 61% de los consumidores a nivel global sigue preocupado por el cambio climático y busca generar un impacto positivo en el medio ambiente1. La curiosidad ya no es solo interés: se ha convertido en un factor importante en las decisiones de compra.

En el Perú, esta reflexión adquiere una relevancia particular. El país concentra el 70% de la biodiversidad del planeta2, pero también enfrenta importantes desafíos ambientales. La cobertura glaciar se ha reducido en un 56%3 y, entre 2001 y 2024, se perdieron 3.2 millones de hectáreas de bosque húmedo amazónico4. Frente a este panorama, las decisiones de las empresas y los consumidores adquieren un significado cada vez más concreto.

Algunas empresas de la industria cosmética estamos incorporando criterios ambientales de manera más sistemática para responder a estos desafíos. Y esto no se trata solo de responder a lo que el consumidor pide, sino de que exista un compromiso concreto con el cuidado de los recursos naturales y del planeta. La pregunta relevante ya no es si las empresas deben transformarse, sino cómo luce ese proceso cuando el compromiso es real.

Para Belcorp, traducir el propósito en la práctica ha significado implementar diversas iniciativas. Por ejemplo, la transición hacia energía 100% renovable en nuestra principal planta en Colombia, respaldada mediante el certificado internacional I-REC (International Renewable Energy Certificate), así como la optimización del uso del agua en nuestra producción e ir avanzando en el uso de plástico reciclado en nuestros envases. Asimismo, estas acciones se refuerzan al extender las buenas prácticas a nuestra red de proveedores, solicitando su alineamiento con criterios éticos, ambientales y cruelty free, promoviendo impactos positivos en toda la cadena de suministro.

Estos esfuerzos son parte de una visión que compartimos con muchas organizaciones comprometidas hoy con el cuidado del medio ambiente y las comunidades donde operan. La sostenibilidad ha dejado de ser una iniciativa aislada para integrarse de forma estratégica en la toma de decisiones y en la construcción de valor a largo plazo.

Si bien el Mes del Ambiente, que se conmemora en junio, nos invita a reflexionar sobre el impacto de nuestras acciones, este esfuerzo debe sostenerse todos los días. Hoy, más que nunca, es fundamental que la industria cosmética, y el sector empresarial en general, sume esfuerzos frente a los desafíos ambientales.

Porque el consumidor ya no pregunta si una marca es sostenible, sino cómo lo demuestra en la práctica, y esa inquietud merece acciones concretas y un compromiso de mejora constante.