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Resumen

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Germán Ortiz, Environmental Senior Manager de Belcorp, analiza más allá del producto, cómo la industria cosmética aporta a la sostenibilidad
Germán Ortiz, Environmental Senior Manager de Belcorp, analiza más allá del producto, cómo la industria cosmética aporta a la sostenibilidad
Por Germán Ortiz

La relación entre los consumidores y las marcas está cambiando. Hoy, antes de comprar, muchas personas se preguntan cómo se fabricó ese producto, cuál es el origen de sus materiales y qué efecto tiene en el planeta. De hecho, el 61% de los consumidores a nivel global sigue preocupado por el cambio climático y busca generar un impacto positivo en el medio ambiente1. La curiosidad ya no es solo interés: se ha convertido en un factor importante en las decisiones de compra.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.