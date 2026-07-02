00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Rocío Esparza, Chief Human Resources Officer en Engie Energía Perú, analiza más allá del talento: el reto de la inclusión en la transición energética.
Rocío Esparza, Chief Human Resources Officer en Engie Energía Perú, analiza más allá del talento: el reto de la inclusión en la transición energética.
Por Rocío Esparza

La transición energética plantea un desafío que va más allá de atraer talento diverso. El verdadero reto es lograr que las personas permanezcan, se desarrollen y construyan una carrera de largo plazo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.