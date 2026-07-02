La transición energética plantea un desafío que va más allá de atraer talento diverso. El verdadero reto es lograr que las personas permanezcan, se desarrollen y construyan una carrera de largo plazo.

Ahí, la inclusión deja de ser un concepto aspiracional para convertirse en una estrategia de negocio. Reflejada en decisiones, prácticas de liderazgo y cultura organizacional, que determinan si las personas encuentran oportunidades para crecer y si sus voces son escuchadas.

Según Deloitte, las organizaciones con culturas inclusivas tienen el doble de probabilidades de alcanzar altos niveles de compromiso, bienestar y motivación. Asimismo, BetterUp muestra que el sentido de pertenencia puede incrementar el desempeño hasta en un 56 % y fortalecer la retención del talento.

La diversidad no puede medirse solo por la incorporación de personas, sino también por su permanencia y desarrollo. Sin inclusión, los avances se diluyen en rotación y oportunidades perdidas. En un sector como el energético, donde la transformación exige nuevas habilidades y adaptación constante, promover el bienestar, el sentido de pertenencia y oportunidades de crecimiento es clave para retener el talento que hará posible esa transición.

En ENGIE, este compromiso se impulsa a través de nuestra política de Diversidad, Equidad e Inclusión, que combina metas concretas con acciones para atraer, desarrollar y retener talento. A nivel global, buscamos alcanzar un 40 % de mujeres en posiciones de liderazgo para 2030. Para avanzar hacia ese objetivo, impulsamos iniciativas como WARMI, que promueve el desarrollo de mujeres en carreras STEM en áreas core del negocio, y Becas ENGIE, que amplía oportunidades de formación e inserción laboral para mujeres y jóvenes.

Construir una organización inclusiva también implica garantizar que todas las personas puedan desarrollarse y acceder a beneficios en igualdad de condiciones. Para ello, ofrecemos una licencia de paternidad de 28 días, que promueve la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos y favorece el desarrollo profesional de las mujeres. Asimismo, contamos con un seguro privado de salud inclusivo para parejas del mismo sexo y complementamos estas acciones con programas de liderazgo, coaching y espacios de sensibilización y diálogo orientados a fortalecer una cultura donde cada persona pueda desarrollarse siendo auténticamente quien es.

En última instancia, el éxito de la transición energética no dependerá solo de atraer talento diverso, sino de construir organizaciones donde ese talento encuentre oportunidades, sentido de pertenencia y espacio para liderar la transformación del sector.