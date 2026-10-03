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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

José Luis Rivera y Piérola, fundador de Circus Grey - multipremiado creativo y comunicador, analiza más IA, más criterio.
José Luis Rivera y Piérola, fundador de Circus Grey - multipremiado creativo y comunicador, analiza más IA, más criterio.
Por José Rivera y Piérola

Hay una pregunta que probablemente nadie en nuestra industria quiere hacer en voz alta: ¿cuánta gente necesitamos realmente para hacer publicidad?

Conforme a los criterios de

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Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.