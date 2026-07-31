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Resumen

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José Raúl Vargas, gerente general de Sky Airline en Perú, analiza más viajeros en Fiestas Patrias, más oportunidades para el Perú. (Foto: Andina)
José Raúl Vargas, gerente general de Sky Airline en Perú, analiza más viajeros en Fiestas Patrias, más oportunidades para el Perú. (Foto: Andina)
Por José Raúl Vargas

Las cifras asociadas al turismo en los feriados largos confirman una tendencia que viene consolidándose en Perú: son cada vez más quienes aprovechan las fechas de descanso para recorrer el país. Y, cuando se registran más viajeros, el beneficio se extiende a lo largo de una cadena de desarrollo a nivel nacional. Se ocupan habitaciones, aumentan las mesas atendidas, crecen ventas en comercios y mercados, y se generan ingresos para artesanos, productores y pequeños emprendimientos.

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