Las cifras asociadas al turismo en los feriados largos confirman una tendencia que viene consolidándose en Perú: son cada vez más quienes aprovechan las fechas de descanso para recorrer el país. Y, cuando se registran más viajeros, el beneficio se extiende a lo largo de una cadena de desarrollo a nivel nacional. Se ocupan habitaciones, aumentan las mesas atendidas, crecen ventas en comercios y mercados, y se generan ingresos para artesanos, productores y pequeños emprendimientos.

Sin ir muy lejos, durante la última Semana Santa, cerca de 1,9 millones de turistas internos generaron un impacto económico de US$ 228,5 millones, según Mincetur. Además, a lo largo de estos 4 días de feriado, el gasto promedio alcanzó los S/ 500 por persona, 15,2% más que los S/434 registrados en 2025, reflejando una mayor disposición al consumo en los destinos visitados y beneficiando directamente a comercios, mercados y economías regionales.

Las Fiestas Patrias no fueron la excepción y representaron otra gran ventana para el turismo y el comercio local. Con 1,9 millones de viajeros estimados por Mincetur, las expectativas eran altas y no decepcionaron.

La conectividad aérea cumple un rol clave en este proceso. Al reducir tiempos de viaje y acercar destinos, permite que más personas aprovechen un feriado largo para conocer nuevas ciudades, visitar a sus familias o realizar escapadas cortas. En línea con ello, durante el periodo del 23 al 29 de julio, en Sky incrementamos en 10% nuestras frecuencias domésticas frente al mismo periodo de 2025.

La segunda mitad del año todavía ofrece oportunidades para mantener este impulso con los feriados de Santa Rosa de Lima, el Combate de Angamos, la Inmaculada Concepción y la Batalla de Ayacucho. Para estas fechas, la industria aérea viene ampliando la conectividad doméstica mediante nuevas rutas que diversifican la oferta turística y acercan a más viajeros a destinos regionales con un importante potencial de desarrollo. Por nuestro lado, en septiembre comenzaremos a volar a Cajamarca y en octubre a Talara, destinos ideales para el turismo interno.

Los resultados obtenidos durante los feriados de 2026 confirman esta oportunidad, a través de alza en la ocupación hotelera, mayor demanda gastronómica y movilización de turistas al interior del país. Se trata de un impacto que contribuye a las expectativas de crecimiento del sector, estimadas entre 14% y 15% frente al año pasado.

Sin embargo, los feriados no generan resultados por sí solos. Para aprovechar su potencial, es fundamental que las autoridades y las empresas privadas trabajemos en conjunto en promoción, seguridad, formalización de los servicios e infraestructura adecuada. Solo así podremos convertir cada fecha del calendario en una verdadera posibilidad de crecimiento para las economías regionales.

El reto es mirar cada feriado como parte de una estrategia país que crea oportunidades de desarrollo. Si articulamos conectividad, oferta turística y planificación, podremos distribuir mejor los flujos, impulsar destinos emergentes y extender los beneficios durante todo el año. Cada viaje puede convertirse en empleo, consumo local y desarrollo. Esa es la verdadera oportunidad que los feriados representan para el Perú.