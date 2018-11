"Medicamentos: Temas por solucionar", por Rosina Hinojosa

Estamos de acuerdo en que el país debe generar ahorros a la hora de comprar medicamentos y saludamos la propuesta de hacer compras conjuntas, ya que la teoría indica que a mayor volumen de compra, se puede esperar mejoras en los precios ofertados. Sin embargo, hay algunos temas previos que se deben abordar.

El primero de ellos es conocer cuál es el presupuesto total que se va a destinar a la compra de medicamentos y publicar cuál es el ritmo de crecimiento esperado para los siguientes años. Esto genera expectativas realistas sobre cuánto puede asumir el Estado hoy y asegura un trabajo sostenido para mejorar el monto total en soles que se destinará para estas compras a futuro.

El segundo tema son las enfermedades que van a cubrirse (basadas en datos epidemiológicos locales) y tendría que incorporarse un compromiso del Estado sobre las enfermedades que se cubrirán en los siguientes años. Aquí una reflexión: el tema no debe quedar en una declaración de propósito; los representantes de la sociedad civil deberían constituirse como veedores con capacidad de exigir el cumplimiento de los compromisos previamente acordados.

El tercer tema es cómo deberían tratarse las enfermedades priorizadas; lo que se logra a través de guías de tratamiento debidamente publicadas y revisadas anualmente. Es muy importante que los profesionales de la salud entiendan que una guía es un referente de cómo tratar la enfermedad para el promedio de los casos; siempre existirán excepciones que deban tener un tratamiento distinto. Aquí también la participación de la sociedad civil es relevante, ya que los pacientes son los que conocen de primera mano no solo la evolución de su enfermedad, sino también aquello que les genera mayor calidad de vida.

El cuarto tema es el tipo de fármacos que deberían comprarse; estos son los que se consideran en las guías y sirven de referencia para las compras conjuntas. Importante indicar que deberían incorporarse únicamente aquellos fármacos que hayan demostrado seguridad y eficacia, considerando que solo aquellos que hayan demostrado estas características generarán ahorros en el mediano plazo.

Actualmente hay cierto temor de incorporar nuevos fármacos en los petitorios porque el avance de la tecnología usualmente es costoso y existe el riesgo de que los presupuestos se salgan de control; sin embargo, hay que considerar las hospitalizaciones en las que no se incurrirá porque el paciente está controlado o las visitas a emergencia o consulta externa que no se presentarán porque el paciente no ha tenido complicaciones o eventos adversos.

Una vez que se aborden los temas mencionados, será posible hacer una compra conjunta que permita tener abastecidas las farmacias de las diversas instituciones, de forma tal que el paciente pueda acceder a su tratamiento de forma oportuna, generando un círculo virtuoso que permita la recuperación de su salud o mantener su enfermedad controlada.