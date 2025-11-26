Mensaje a los jóvenes

Estamos terminando un año en el que enfrentamos, una vez más, muchos desafíos económicos, políticos y sociales. Persisten problemas que frenan nuestro país, como la corrupción, el incremento de la inseguridad y las economías ilegales, la insuficiente cobertura de educación y salud, la falta de empleo formal y la debilidad institucional. Desde diferentes frentes, líderes empresariales hemos buscado aportar con ideas, propuestas y acciones. Pero hay una fuerza transformadora que no podemos dejar de sumar: la energía, visión y compromiso de la juventud.

Jóvenes, quisiera convocar su atención, porque en ustedes está no solo el futuro sino también el presente de un país que necesita renovarse con esperanza y oportunidades.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Les hacemos un llamado a defender principios fundamentales. El primero es un compromiso no negociable con la integridad, diferenciándose con un actuar correcto día a día, como referentes que motiven un cambio cultural en el país. Los invitamos también a hacer suyos los grandes objetivos de promover la unidad, respetar al otro, dialogar y buscar consensos, decisivos para compartir una misma visión país, que nos acerque como peruanos y peruanas. En muchos encuentros he visto a grupos diversos llegar a una conclusión: lo que nos une es más fuerte que lo que nos diferencia. A la vez, es indispensable que ustedes sean faros de optimismo, esperanza y energía para seguir aportando al Perú.

Los invocamos también a tomar acción decidida como ciudadanos. Ustedes, los jóvenes, tienen gran responsabilidad al participar de las elecciones generales del 2026; más de 2,5 millones de ustedes lo harán por primera vez. Elegir a las autoridades demanda la máxima responsabilidad de estar informados. El proceso será muy complejo, ya que luego de 35 años volveremos a elegir dos cámaras (senadores y diputados) y tendremos la oferta más grande de partidos políticos que recordamos. Deberemos poner todo el empeño por hallar a los mejores y más honestos candidatos.

En las próximas semanas se elevará el calor de las campañas y las comparaciones entre candidatos, planes de gobierno o promesas electorales. Aprovechen la riqueza de puntos de vista y la oportunidad de expresarse sin caer en la polarización y la estigmatización; no permitan que calen discursos que busquen dividir para ganar. Estén atentos a eventuales riesgos de desinformación o la suplantación de identidad con tecnologías como la IA. Ustedes, los jóvenes, conocen estas herramientas y pueden apropiárselas para informarse, compartir su visión, y apoyarnos a tener una elección más consciente y libre de manipulación.

Finalmente, participen activamente en el diálogo democrático con una apuesta por valores y el desarrollo. Pronúnciense siempre a favor de la verdad, cuestionen discursos polarizantes, fortalezcan nuestras instituciones democráticas y anímense a prepararse para asumir un cargo público.

Si ustedes y todos actuamos con responsabilidad, esta elección puede marcar un cambio muy positivo para el país.