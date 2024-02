El BCR confirmó esta semana que la inflación finalmente se ubica en el tramo superior del rango meta (entre 1% y 3%), siendo sin duda una de las noticias que más esperábamos desde el terreno económico. Poco a poco, este indicador empieza a parecerse a lo registrado hace más de 30 meses y -salvo algo suceda- continuará su trayectoria descendiente.

Es ese ‘salvo algo suceda’ el que no debemos dejar de lado en momentos donde parece que dejamos atrás los difíciles resultados económicos que enfrentó el país desde el 2020. El PBI de noviembre del 2023 también registró su primer resultado positivo luego de seis meses consecutivos en caídas y, en adelante, se espera que se mantenga en crecimiento durante el primer trimestre del 2024.

Ambos resultados positivos no deben distraernos del hecho de que la recuperación es aún tímida y que, para el caso del PBI, responde a la baja base comparativa. El mediano y largo plazo, a falta de un verdadero plan promotor de la inversión, todavía no es claro.

Con ello, los mensajes que abran la posibilidad de cambios tan delicadas deben evaluarse con mayor detenimiento. Estos últimos meses ha regresado a la discusión la actualización del sueldo mínimo. El ministro de Trabajo, Daniel Maurate, dijo esta semana que un alza no está en discusión en el Consejo Nacional de Trabajo y que, además, está sujeta a una recuperación de la economía y de la inversión. Este hecho no haría ruido si no fuera porque, semanas atrás, habló de un “compromiso presidencial” para incrementarlo. Los números serán buenos este año, pero un incremento de la RMV no resulta adecuado para una economía aún frágil y para un nivel de informalidad laboral aún elevado. Más aún si este no se realiza de forma técnica y consensuada en espacios como el Consejo Nacional de Trabajo.

Y todo ello es importante porque el frente que aún es difícil de revertir es el de la confianza empresarial. La recuperación requiere necesariamente de la inversión privada. E invertir requiere de predictibilidad, que es el verdadero compromiso que debería el Ejecutivo honrar.

* Nuestra editora, Maria Rosa Villalobos, se encuentra de vacaciones y estará de vuelta en este espacio en marzo.