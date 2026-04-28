Dados los excelentes retornos que han tenido en el último año, pareciera que los mercados emergentes se han ganado un lugar establecido como una opción de inversión altamente atractiva. Sin embargo, esa lectura es incompleta. Más que un movimiento homogéneo hacia ellos, lo que observamos es una reasignación selectiva dentro de este universo, donde el capital ya no distingue entre desarrollados y emergentes, sino entre historias creíbles y aquellas que aún generan dudas.

En ese nuevo mapa, Asia se ha consolidado como el principal receptor de flujos. La región combina crecimiento, exposición al sector tecnológico y valuaciones más atractivas frente a mercados desarrollados. A esto se suma un entorno financiero más favorable —con un dólar más débil y tasas moderándose—, que ha impulsado el desempeño de los emergentes en el corto plazo.

Latinoamérica, en cambio, enfrenta menor visibilidad en el corto plazo. No por debilidad estructural, sino por mayor incertidumbre política, lo que eleva la prima de riesgo y limita el ingreso de capital, pese a valorizaciones atractivas.

A esto se suma un entorno macro que empieza a mostrar presiones. En el Perú, por ejemplo, la actividad se mantiene cercana a su potencial y respaldada por una política monetaria creíble, pero la inflación enfrenta riesgos por mayores precios de combustibles y disrupciones energéticas, junto con factores climáticos como El Niño.

Esta lectura se refleja en nuestro posicionamiento. Hoy mantenemos una preferencia por mercados emergentes, pero con foco en Asia, donde vemos un mejor balance entre crecimiento y riesgo. En Latinoamérica, en cambio, adoptamos una postura más cauta, derivada de los factores de riesgo indicados anteriormente.

El Perú ejemplifica esta tensión. Mantiene fundamentos sólidos —credibilidad del Banco Central de Reserva y soporte de commodities—, pero el corto plazo está condicionado por la incertidumbre política. La primera vuelta presidencial, marcada por fragmentación y cuestionamientos, ha extendido la indefinición y podría seguir generando volatilidad, con reacciones diferenciadas según los escenarios electorales.

La experiencia reciente muestra que los fundamentos han tendido a imponerse. En el caso peruano, en un entorno de ventajas tributarias que permiten la diversificación global, hoy los inversionistas no solo buscan estabilidad; buscan coherencia, previsibilidad y una narrativa capaz de generar confianza. En ese sentido, el desafío no es identificar oportunidades aisladas, sino integrarlas de manera consistente en portafolios resilientes, preparados para capturar valor sin perder de vista los riesgos inherentes al ciclo, entendiendo la volatilidad como elemento natural de los mercados y aprovechando oportunidades de manera disciplinada.