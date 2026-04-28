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Resumen

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Gerardo Ameigenda, executive Director Wealth Management, SURA Investments, analiza los mercados emergentes, un retorno selectivo.
Gerardo Ameigenda, executive Director Wealth Management, SURA Investments, analiza los mercados emergentes, un retorno selectivo.
Por Gerardo Ameigenda

Dados los excelentes retornos que han tenido en el último año, pareciera que los mercados emergentes se han ganado un lugar establecido como una opción de inversión altamente atractiva. Sin embargo, esa lectura es incompleta. Más que un movimiento homogéneo hacia ellos, lo que observamos es una reasignación selectiva dentro de este universo, donde el capital ya no distingue entre desarrollados y emergentes, sino entre historias creíbles y aquellas que aún generan dudas.

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Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.