00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Lionel Messi. (AFP)
Lionel Messi. (AFP)
Por Julio Medina

Hay dos torneos corriendo en paralelo en esta Copa del Mundo 2026. El primero lo ve todo el mundo: Argentina avanzando partido a partido con Lionel Messi como motor indiscutible. El segundo ocurre fuera del campo, en las pantallas, las vallas y los spots publicitarios, y lo analiza muy poca gente con la misma atención que merece.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.