Hay dos torneos corriendo en paralelo en esta Copa del Mundo 2026. El primero lo ve todo el mundo: Argentina avanzando partido a partido con Lionel Messi como motor indiscutible. El segundo ocurre fuera del campo, en las pantallas, las vallas y los spots publicitarios, y lo analiza muy poca gente con la misma atención que merece.

Dentro de la cancha, los números son históricos en el sentido más literal. Con 8 goles en el torneo, Messi lidera la tabla de goleadores del Mundial y ya acumula 21 tantos en toda su historia mundialista, convirtiéndose en el máximo goleador de la Copa del Mundo de todos los tiempos, superando el récord que Miroslav Klose había sostenido por más de una década. A los 39 años, en su sexto Mundial, Messi no solo sigue siendo el mejor — está siendo el más determinante.

Pero hay otra dimensión de esta Copa del Mundo que como especialista en marketing deportivo me resulta igualmente reveladora.

Durante mi semana en Miami, en el corazón del torneo, me llamó la atención algo que iba más allá del fútbol: la omnipresencia comercial de Messi. Su imagen apareció en campañas de Duracell, Lowe’s, Stanley, adidas, LEGO, Michelob Ultra, Lay’s, Hard Rock, Mastercard, Beats y ChatGPT. Once marcas. Once categorías distintas. Y según datos de la plataforma de medición System1, Messi aparece en el 22% de todas las campañas grandes del torneo — es decir, uno de cada cinco spots importantes del Mundial lleva su imagen.

Lo notable no es la cantidad. Es la diversidad.

Lionel Messi, en un momento del comercial que se emitirá durante el entretiempo del Super Bowl 2024. (Foto: Michelob ULTRA)

Un atleta tradicional ancla su valor comercial en categorías predecibles: ropa deportiva, bebidas energéticas, equipamiento. Messi está en pilas, en mejoras para el hogar, en inteligencia artificial. Eso no es sponsorship convencional — es lo que ocurre cuando un deportista deja de ser un embajador y se convierte en un símbolo cultural. Las marcas ya no lo contratan para que recomiende un producto. Lo contratan para que transfiera lo que él representa: excelencia, constancia, identidad.

Esa transición tiene una lógica que en marketing deportivo conocemos bien. El valor de un atleta no termina con su rendimiento deportivo — a menudo, empieza otra etapa. Pero lo que hace inusual el caso de Messi es que ambas etapas están ocurriendo al mismo tiempo. A los 39 años sigue rompiendo récords históricos dentro de la cancha y su valor comercial es más grande que nunca fuera de ella.

Para las marcas peruanas que todavía ven el marketing deportivo como una apuesta arriesgada o un gasto de visibilidad, el caso Messi en este Mundial ofrece una lección concreta: el deporte construye plataformas de valor que ningún otro medio puede replicar. No se trata de aparecer al lado de un atleta. Se trata de entender qué representa ese atleta para el consumidor, y diseñar una relación que tenga sentido para los dos.

Messi lo sabe. Las marcas que trabajan con él también. El resto de la industria todavía está aprendiendo.