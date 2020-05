El avance del COVID-19 ha obligado a la mitad de la humanidad a quedarse en casa bajo algún tipo de confinamiento. En estos días de aislamiento social, contar con un celular se volvió más imprescindible que nunca para trabajar, comunicarnos con nuestros seres queridos, o matar el tiempo libre.

Se estima que alrededor de dos tercios de la población mundial tiene un dispositivo móvil. Hablamos de unos 5.100 millones de usuarios. De hecho, hay más celulares que personas en el mundo (7.800 millones de aparatos en todo el planeta, para una población mundial que bordea los 7.700 millones). Solo en el Perú hay más de 40 millones, contando con 32 millones de habitantes.

El crecimiento constante del uso de Internet y la aplicación de nuevas tecnologías han contribuido al aumento de la demanda de estos equipos, que hoy en día no solo sirven para hacer llamadas, sino también para enviar mensajes de WhatsApp, revisar Facebook, efectuar operaciones bancarias, tomar fotos y un largo etcétera.

Unos 4 millones de teléfonos móviles se venden al día a nivel global, lo que significa que al año serían casi 1.500 millones de unidades. La caída de los precios de los productos electrónicos los ha hecho más asequibles y la cultura consumista en que vivimos alienta el reemplazo de los dispositivos cada poco tiempo.

¿Pero por qué esto sería relevante para el Perú si no los fabricamos? Pues porque lo que sí producimos son los principales minerales con los que se hace un celular, tales como el cobre, oro, plata y zinc, que son los que explican el 90% del valor de los productos mineros que exportamos.

Cerca del 20% de un teléfono móvil está hecho de cobre, un metal muy resistente con alta conductividad térmica y eléctrica, usado también en automóviles, computadoras e incluso en bactericidas. El cerebro del celular son los circuitos que están hechos de metales preciosos como el oro y la plata, mientras que las baterías son de litio, aunque también pueden contener zinc y níquel.

Es claro que sin minería no existirían los celulares, ni muchos otros objetos que usamos en nuestra vida cotidiana. Pero no hay nada que nos asegure que eso seguirá siendo así en un futuro no tan lejano.

La ciencia viene desarrollando tecnologías que buscan reemplazar al cobre con materiales sintéticos con mayor capacidad de transmisión y menor costo de producción. Ese no es, por cierto, el único caso. Algo similar sucede con el oro utilizado en la electrónica. Hay empresas dedicadas a encontrarle sustitutos más baratos, siendo solo cuestión de tiempo para que lo logren.

Si hoy no aprovechamos para explotar los minerales de nuestro subsuelo, mientras sigan teniendo demanda, mañana podría no ser rentable extraerlos y habremos perdido la oportunidad nada pequeña de poner en valor nuestros recursos naturales para impulsar la recuperación económica y salvar a millones de peruanos de la pobreza. Si pronto no salimos del entrampamiento que viene arrastrando el sector desde hace años, el daño para el país será irreparable.

