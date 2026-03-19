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Resumen

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Roque Benavides, presidente del Directorio de Buenaventura, analiza los minerales estratégicos y liderazgo en América Latina. | Foto: Minem
Roque Benavides, presidente del Directorio de Buenaventura, analiza los minerales estratégicos y liderazgo en América Latina. | Foto: Minem
Por Roque Benavides

La primera semana de marzo asistí a la Conferencia de Negocios de América Latina de Harvard Business School-MIT, en el campus del MIT en Cambridge, EE. UU. Participé en una charla (‘fireside chat’) sobre recursos estratégicos y liderazgo en minería. Mi interlocutor fue el Dr. Claudio Ferrero, del estudio Rodrigo, con quien conversamos sobre el rol de la región en un momento particularmente relevante para la industria minera.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.