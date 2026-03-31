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Resumen

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Jaime Dupuy Ortiz de Zevallos, Director Ejecutivo de ComexPerú, analiza la minería del conflicto al desarrollo.
Jaime Dupuy Ortiz de Zevallos, Director Ejecutivo de ComexPerú, analiza la minería del conflicto al desarrollo.
Por Jaime Dupuy

El Perú es, por naturaleza, un país minero. Por la abundancia de sus recursos y por el rol que tiene la actividad en el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, sobre todo a nivel regional. El gran obstáculo a superar es la incapacidad del Estado para traducir estos recursos en bienestar tangible para la población.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.