00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Víctor Gobitz, presidente de Quilla Resources Inc. y Armando Gallegos, presidente de Gerens Escuela de Negocios, analizan la minería, una fuerza de tracción que exige estrategia.
Víctor Gobitz, presidente de Quilla Resources Inc. y Armando Gallegos, presidente de Gerens Escuela de Negocios, analizan la minería, una fuerza de tracción que exige estrategia.
Por Víctor Gobitz, Armando Gallegos

El nuevo gobierno recibirá el país con varios desafíos: inseguridad ciudadana, preocupante desnutrición materno-infantil, y alta informalidad laboral; y en adición deberá enfrentar de inmediato tareas de prevención ante el Fenómeno del Niño. Sin embargo, cuenta con una ventaja inmejorable: una industria minera con una base geológica de escala mundial, alta demanda por cobre y oro, y un sector capaz de invertir sumas significativas y generar exportaciones, empleo formal, canon, compras locales e infraestructura. Pero toda esta fuerza de tracción no se convertirá automáticamente en desarrollo. Requiere dirección política, continuidad institucional y gestión pública de alto nivel.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.