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Resumen

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Diego Macera, Director del Instituto Peruano de Economía (IPE), analiza mucho gasto y pocas nueces.
Diego Macera, Director del Instituto Peruano de Economía (IPE), analiza mucho gasto y pocas nueces.
Por Diego Macera

Hay una idea que suele dar la vuelta cada cierto tiempo entre quienes, antes del 2036, quieren ver a Lima con cinco líneas de metro operativas, una carretera central con túneles y carriles extra, cada hogar urbano del país con conexión a gas, y algún tren de Tumbes a Tacna. El razonamiento que siguen es simple: si tenemos plata guardada y además capacidad de endeudarnos, dicen algunos, ¿por qué no simplemente invertimos más en infraestructura y salimos del problema?

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.