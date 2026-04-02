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María Julia Aybar, Country Manager de Hunt Oil, analiza nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde (Foto: Andina)
María Julia Aybar, Country Manager de Hunt Oil, analiza nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde (Foto: Andina)
Por María Julia Aybar

Hace un mes, los dos ductos que transportan el gas natural y los líquidos de gas natural producidos en Camisea sufrieron daños de consideración a la altura del kilómetro 43, en el distrito de Megantoni, Cusco. Como consecuencia de este incidente, el flujo de la producción se interrumpió de manera inmediata y el suministro tuvo que ser restringido. Esta restricción implicó que el volumen de gas natural consumido diariamente a través de dicho sistema se redujera a menos del 10% durante un periodo aproximado de 13 días.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.