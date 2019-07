Netflix se hunde ante alza de precios y pierde clientes en Estados Unidos

Netflix Inc. se desplomó luego de que el gigante del streaming reportara una inesperada pérdida de clientes de EE.UU. para el segundo trimestre, una caída que renueva las preocupaciones sobre sus perspectivas de crecimiento en un momento de inminente competencia.

La red de televisión en línea pagada más grande del mundo dijo el miércoles que perdió 130.000 clientes en EE.UU., debido a un alza de precios y una débil programación. Se inscribieron 2,7 millones de suscriptores a nivel mundial durante el período, un número que tampoco cumplió con las proyecciones. La compañía pronostica 7 millones de nuevas suscripciones este trimestre, ya que varios programas principales, como "Stranger Things" y "Orange is the New Black", regresan al servicio.

►BID: Economía de América Latina se podría contraer en el 2020

►Telefónica reporta pérdidas por S/665 millones en el primer semestre

►FIL Lima 2019: Estos son los libros de Economía que se presentarán en el evento

DATOS CLAVE

El déficit reafirmará la preocupación de los inversionistas respecto al enorme gasto en programas y la baja rentabilidad de la compañía. La pérdida de clientes en EE.UU. fue la primera en años, y sugiere que Netflix podría toparse con la resistencia de los precios o los límites del mercado interno potencial. Ha pronosticado que puede llegar a 90 millones de clientes en EE.UU. frente a los 60,1 millones actuales.

Los analistas esperan que la compañía tenga un exitoso segundo semestre de 2019 gracias a un intenso calendario de lanzamientos. Pero la competencia está llegando. Walt Disney Co. y Apple Inc. planean introducir servicios de streaming este año, mientras que las ofertas de Comcast Corp. y AT&T Inc. llegarán en 2020. Netflix ha dicho que estos rivales no repercutirán en su base de clientes, pero los competidores planean recuperar los derechos de algunos de los programas más populares del servicio.

Los resultados internacionales también decayeron. La compañía registró 2,83 millones de nuevos clientes internacionales durante el trimestre y no alcanzó su propio pronóstico de 4,7 millones. Espera sumar otros 6,2 millones en el tercer trimestre actual, junto con 800.000 en EE.UU.

Las ganancias para el segundo trimestre cayeron a US$0,60 por acción, pero superaron las estimaciones de los analistas de US$0,56. Las ventas aumentaron un 26% a US$4.920 millones, en comparación con las proyecciones de US$4.930 millones.

REACCIÓN DEL MERCADO

Las acciones cayeron hasta un 12% a US$318,31 en la negociación tras el cierre del mercado. Las acciones subieron un 35% en el año al cierre de las operaciones regulares, casi el doble de la ganancia del S&P 500.