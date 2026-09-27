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Resumen

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Alberto Goachet, Co-Ceo del Grupo Fahrenheit, analiza Nike, la caída de un ícono. (Foto: AFP)
Alberto Goachet, Co-Ceo del Grupo Fahrenheit, analiza Nike, la caída de un ícono. (Foto: AFP)
Por Alberto Goachet

Muchos hemos pasado por la experiencia de escuchar el despertador a las 5 a.m. para levantarnos a entrenar. Es ahí cuando empieza la batalla. Un lado tuyo quiere levantarse, a pesar de toda la flojera y el sueño, y otro combate esa intención sacando innumerables razones para dejarlo para mañana. En mi caso, cuando sentía que estaba ganando el argumento de la inmovilidad, me venía una frase demoledora: “Just Do It!”. Y me levantaba como un resorte. Decidido. Con el entusiasmo y la convicción de un atleta profesional.

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