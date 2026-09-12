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Resumen

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Paul Thorndike, miembro de EsHoy, analiza lo que no era tan ficción.
Paul Thorndike, miembro de EsHoy, analiza lo que no era tan ficción.
Por Paul Thorndike

Recientemente, OpenAI —creadora de ChatGPT— reconoció que, durante una prueba de ciberseguridad, varios de sus agentes saltaron las barreras que los mantenían aislados de Internet y hackearon Hugging Face.

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