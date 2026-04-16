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Resumen

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Caroline Gibu, directora ejecutiva de Ciudadanos al Día, escribe no quiero votar.| Fotos: Joel alonzo/ @photo.gec
Caroline Gibu, directora ejecutiva de Ciudadanos al Día, escribe no quiero votar.| Fotos: Joel alonzo/ @photo.gec
Por Caroline Gibu

Son casi las 11 de la mañana y estoy en la cola esperando a que los miembros de mesa terminen de firmar las cédulas e imprimir el acta de instalación. Delante de mí hay diez personas más cinco adultos mayores en fila preferencial esperando ejercer su voto. Estamos parados en un pequeño pasillo donde se juntan tres colas para el mismo número de mesas y en donde apenas entra el aire. Las otras dos mesas tienen dificultades para empezar, pues no han llegado ni titulares ni suplentes. Pienso, tengo suerte.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.