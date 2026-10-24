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Resumen

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Luis Miguel Sánchez Tapia, Regional Corporate Partnership de Havas, analiza que no tenemos que elegir entre Halloween y la canción criolla. FOTO: Composición.
Luis Miguel Sánchez Tapia, Regional Corporate Partnership de Havas, analiza que no tenemos que elegir entre Halloween y la canción criolla. FOTO: Composición.
Por Luis Miguel Sánchez Tapia

Cada 31 de octubre, el Perú parece enfrentarse a una elección: celebrar Halloween o rendir homenaje a la canción criolla. De un lado, disfraces y calabazas; del otro, guitarras, cajones y canciones que forman parte de nuestra memoria colectiva. Pero, ¿realmente tenemos que elegir?

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