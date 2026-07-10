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Resumen

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El 'remo vikingo' se ha hecho viral en el Mundial 2026. Foto: Internet.
El 'remo vikingo' se ha hecho viral en el Mundial 2026. Foto: Internet.
Por Julio Medina

Hay un momento que resume mejor que cualquier estadística lo que está pasando con Noruega en este Mundial: después de vencer a Senegal 3-2, en vez de celebrar en el vestuario, todo el equipo salió al campo, Ødegaard tomó un tambor y los jugadores se sentaron en el césped junto a sus hinchas para remar en perfecta sincronía. Esa imagen recorrió el mundo en horas. Y no fue casualidad, fue la consecuencia de algo que se construyó con mucho más método del que parece.

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