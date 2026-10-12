Por Redacción EC

Noruega y el Perú continúan fortaleciendo una relación económica con un importante potencial de crecimiento. En ese marco, el próximo 22 de octubre se realizará el Norway–Peru Investment Forum 2026, un encuentro que reunirá a líderes empresariales, autoridades e instituciones de ambos países para explorar nuevas oportunidades de inversión, comercio y cooperación.

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