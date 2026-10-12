Noruega y el Perú continúan fortaleciendo una relación económica con un importante potencial de crecimiento. En ese marco, el próximo 22 de octubre se realizará el Norway–Peru Investment Forum 2026, un encuentro que reunirá a líderes empresariales, autoridades e instituciones de ambos países para explorar nuevas oportunidades de inversión, comercio y cooperación.

El foro es impulsado por la Embajada de Noruega y el Consulado General Honorario de Noruega en el Perú, junto con la Cámara de Comercio de Lima, la Cámara Nórdica, IFC (Banco Mundial) y la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) como aliados estratégicos.

Noruega cuenta con empresas líderes a nivel mundial en sectores especialmente relevantes para el desarrollo del Perú. Energías renovables y finanzas sostenibles, industria marítima y economía azul, tecnología, innovación y productividad serán algunos de los principales ejes de conversación, con el objetivo de identificar oportunidades concretas de colaboración y conectar la experiencia, tecnología y capital noruegos con el potencial del mercado peruano.

Empresas noruegas como Statkraft, Kongsberg Discovery, Odfjell Terminals, DNV, Tomra y Jotun ya han confirmado su participación en el encuentro, reflejando el interés del sector empresarial noruego por fortalecer su presencia y desarrollar nuevas oportunidades en el Perú.

Anders Nielsen, embajador de Noruega en Perú, y Matthias Stimman, Cónsul General Honorario de Noruega en el Perú. / alex fernandez ch

“ Este foro representa una oportunidad para fortalecer el diálogo entre nuestros países y abrir nuevos espacios para el comercio, la inversión y la cooperación de largo plazo”, señaló Per Anders Nilsen, Embajador de Noruega en el Perú.

Desde una perspectiva local, el foro busca que ese potencial bilateral se traduzca en relaciones, proyectos y oportunidades concretas.

“En el Perú vemos oportunidades muy concretas para las empresas noruegas, especialmente en energía, industria marítima, tecnología e innovación. La idea del foro es sentar en una misma mesa a empresas noruegas con compañías, instituciones y actores locales que tienen proyectos y necesidades reales. Si logramos que de estas conversaciones salgan nuevas relaciones comerciales, proyectos conjuntos e inversión, habremos cumplido el objetivo”, señaló Matthias Stimman, Cónsul General Honorario de Noruega en el Perú. La agenda abordará temas vinculados al potencial energético del Perú y la movilización de inversión sostenible; el desarrollo de una industria marítima más tecnológica, eficiente y sostenible; y el papel de la innovación y el talento como motores de productividad y competitividad.

El encuentro buscará además generar un diálogo directo entre empresas noruegas y actores peruanos, incorporando experiencias y casos concretos que permitan identificar oportunidades de cooperación y desarrollo de nuevos proyectos.

Más allá de presentar las capacidades de Noruega, el Norway–Peru Investment Forum 2026 busca convertirse en una plataforma para generar conexiones concretas entre empresas, autoridades e instituciones de ambos países y contribuir a construir una relación económica bilateral más amplia, dinámica y de largo plazo.