Nuevo reto: modernizar aeropuertos regionales

La inauguración del nuevo aeropuerto Jorge Chávez ha marcado un hito para la aviación peruana. Luego de muchos años de espera, finalmente podrá ampliar su capacidad de 35 a 52 operaciones por hora desde diciembre, con la posibilidad de llegar a 70 en el futuro. Sin embargo, aún persisten brechas de infraestructura en los aeropuertos de provincia, que limitan el aumento de frecuencias y pasajeros.

El sector aéreo ha demostrado ser motor de crecimiento económico y social, con una contribución anual de US$6.200 millones al PBI, según IATA. No obstante, para multiplicar ese aporte es imprescindible que la infraestructura regional responda a la creciente demanda.

En este contexto, el turismo —una de las principales promesas de desarrollo descentralizado— sigue condicionado. Los discursos oficiales hablan de potenciar la llegada de visitantes, pero mientras los terminales permanezcan saturados, obsoletos o enfrascados en procesos interminables de rehabilitación, será imposible materializar ese objetivo.

Los retrasos en proyectos estratégicos, como el aeropuerto de Chinchero —que acumula seis años paralizado—, o demoras en las ampliaciones de Chiclayo y Piura, reflejan la urgencia de acelerar su ejecución. Cada año perdido es una oportunidad desaprovechada para atraer turistas, dinamizar el comercio, incentivar la inversión y consolidar la conectividad territorial.

En ese marco, el anuncio de ProInversión sobre la licitación del tercer grupo de aeropuertos en siete regiones llega en un momento decisivo. Esto abre un horizonte de oportunidades para el crecimiento del sector y la eventual inclusión del Aeropuerto Internacional de Chinchero sería clave para agilizar la obra y evitar repetir errores del pasado.

La inversión siempre es bienvenida, pero debe ir acompañada de una gestión pública más ágil y eficiente, capaz de cumplir plazos y generar confianza en la construcción. El actual esquema de concesiones cofinanciadas ha producido cuellos de botella en los proyectos privados, limitando la capacidad de ejecución del sector empresarial. Ante este panorama, amerita revisar los procesos y fortalecer las capacidades técnicas de las entidades responsables.

Modernizar aeropuertos regionales no significa solo construir pistas más largas o terminales más grandes. Implica diseñar un plan maestro que incorpore sostenibilidad, innovación tecnológica, conectividad y estándares de servicio alineados con las exigencias internacionales. Hoy, el 99% de vuelos internacionales se concentran en Lima; es urgente establecer un sistema que no solo impulse el turismo, sino también el comercio, la salud, la educación y la integración territorial.

Necesitamos acelerar la modernización de los aeropuertos regionales para diversificar y desconcentrar las operaciones aéreas. No posterguemos decisiones claves para el país. Avancemos frente a los desafíos de infraestructura, normativa y sostenibilidad que limitan el crecimiento. Una red aeroportuaria eficiente y con visión de futuro es la base de una verdadera transformación. Conectando mejor al Perú, generaremos más oportunidades para todos.