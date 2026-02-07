El ataque que reactivó la nostalgia y la lealtad

Hace unos días Pepsi lanzó una campaña, que será transmitida en la próxima edición del Super Bowl este domingo 08, en la cual revivió el histórico “Reto Pepsi”. En esta ocasión, el icónico oso polar de Coca-Cola ha sido el protagonista de la prueba ciega de sabor, en la cual termina eligiendo Pepsi . Este hecho desató una ola gigante de opiniones, críticas e hipótesis. ¿Es una buena estrategia de marketing?¿A quién termina favoreciendo? ¿Es válido? ¿Es ético?¿Tracciona ventas? ‘Marketeros’, publicistas y por supuesto, el público dividido en dos bandos muy opuestos.

